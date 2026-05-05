Peyrus

Visite guidée Lecture de paysage

Place des tilleuls Peyrus Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Entre reliefs, nature et traces humaines, le paysage se révèle pas à pas à qui sait l’observer.

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Place des tilleuls Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Between relief, nature and human traces, the landscape reveals itself step by step to those who know how to observe it.

L’événement Visite guidée Lecture de paysage Peyrus a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme