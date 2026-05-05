Visite guidée Lecture de paysage Peyrus
Visite guidée Lecture de paysage Peyrus jeudi 30 juillet 2026.
Peyrus
Visite guidée Lecture de paysage
Place des tilleuls Peyrus Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Gratuit 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Entre reliefs, nature et traces humaines, le paysage se révèle pas à pas à qui sait l’observer.
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Place des tilleuls Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Between relief, nature and human traces, the landscape reveals itself step by step to those who know how to observe it.
L’événement Visite guidée Lecture de paysage Peyrus a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme