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Randonnée guidée Sur les traces du Cheval d’orgueil Maison Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic

Randonnée guidée Sur les traces du Cheval d’orgueil Maison Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Maison Pierre Jakez Hélias

Adresse : 20 Rue de Quimper

Ville : 29710 Pouldreuzic

Département : Finistère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif :

Pouldreuzic

Randonnée guidée Sur les traces du Cheval d’orgueil

Maison Pierre Jakez Hélias 20 Rue de Quimper Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

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Rendez-vous maison Pierre Jakez Hélias   .

Maison Pierre Jakez Hélias 20 Rue de Quimper Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 40 32 

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English : Randonnée guidée Sur les traces du Cheval d’orgueil

L’événement Randonnée guidée Sur les traces du Cheval d’orgueil Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden

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