Randonnée Histoire de vignes et de vins Gy
samedi 12 septembre 2026 · Gy
Informations pratiques
Gy
Randonnée Histoire de vignes et de vins
Mairie Gy Haute-Saône
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’histoire des Monts de Gy est liée à celle de la vigne et du vin, qui a laissé des traces partout, au niveau de l’architecture patrimoniale mais aussi des paysages vallonnés et ses coteaux typiques. Séverine, guide à l’Office de Tourisme vous emmène sur les chemins viticoles pour vous parler et vous replonger dans ce passé. Visite d’une cave, histoire des vins, caborde, histoire de vignerons……..A mi-chemin, une pause goûter sera l’occasion de goûter quelques-uns de ces vins.. Départ de Gy devant la mairie, parcours de 7 km. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .
Mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
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English : Randonnée Histoire de vignes et de vins
L’événement Randonnée Histoire de vignes et de vins Gy a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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