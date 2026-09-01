Informations pratiques

Gy

Randonnée Histoire de vignes et de vins

Mairie Gy Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’histoire des Monts de Gy est liée à celle de la vigne et du vin, qui a laissé des traces partout, au niveau de l’architecture patrimoniale mais aussi des paysages vallonnés et ses coteaux typiques. Séverine, guide à l’Office de Tourisme vous emmène sur les chemins viticoles pour vous parler et vous replonger dans ce passé. Visite d’une cave, histoire des vins, caborde, histoire de vignerons……..A mi-chemin, une pause goûter sera l’occasion de goûter quelques-uns de ces vins.. Départ de Gy devant la mairie, parcours de 7 km. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

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English : Randonnée Histoire de vignes et de vins

L’événement Randonnée Histoire de vignes et de vins Gy a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY