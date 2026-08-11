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Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy Gy

dimanche 13 septembre 2026 · Gy

Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy Gy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
place de la mairie
Ville
70700 Gy
Département
Haute-Saône
Tarif
5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gy

Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy

place de la mairie Gy Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Marche populaire organisée par Amnesty International dans les Monts de Gy. Circuit de 9km avec ravitaillements à mi-parcours et à l’arrivée. Inscriptions sur place (5€ minimum, au profit d’Amnesty International). Départ mairie de Gy entre 9h et 10h.   .

place de la mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 33 30 88 

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English : Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy

L’événement Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy Gy a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY

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