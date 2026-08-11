Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy Gy
dimanche 13 septembre 2026 · Gy
Informations pratiques
Gy
Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy
place de la mairie Gy Haute-Saône
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Marche populaire organisée par Amnesty International dans les Monts de Gy. Circuit de 9km avec ravitaillements à mi-parcours et à l’arrivée. Inscriptions sur place (5€ minimum, au profit d’Amnesty International). Départ mairie de Gy entre 9h et 10h. .
place de la mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 33 30 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy
L’événement Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy Gy a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
À voir aussi à Gy (Haute-Saône)
- Théâtre en plein air à Gy Gy 30 août 2026
- Randonnée Histoire de vignes et de vins Gy 12 septembre 2026
- 6ème Foire d’automne à Gy Gy 4 octobre 2026