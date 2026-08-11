Informations pratiques

Gy

Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy

place de la mairie Gy Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Marche populaire organisée par Amnesty International dans les Monts de Gy. Circuit de 9km avec ravitaillements à mi-parcours et à l’arrivée. Inscriptions sur place (5€ minimum, au profit d’Amnesty International). Départ mairie de Gy entre 9h et 10h. .

place de la mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 33 30 88

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English : Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy

L’événement Marche populaire au profit d’Amnesty International à Gy Gy a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY