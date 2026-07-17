Informations pratiques

Gy

Théâtre en plein air à Gy

Gy Haute-Saône

Tarif : – – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L’Office de Tourisme des MONTS DE GY vous invite à participer à un spectacle de théâtre en plein air avec la compagnie La Troupe des troupes à partir de 15h. Inscription et paiement préalable obligatoires. Tarifs 8€ adulte 3€ moins de 12 ans gratuit moins de 3 ans. .

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

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English : Théâtre en plein air à Gy

L’événement Théâtre en plein air à Gy Gy a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY