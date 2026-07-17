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Théâtre en plein air à Gy Gy

dimanche 30 août 2026 · Gy

Théâtre en plein air à Gy Gy

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
70700 Gy
Département
Haute-Saône
Tarif
3 Tarif réduit Tarif réduit

Gy

Théâtre en plein air à Gy

Gy Haute-Saône

Tarif : – – 3 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

L’Office de Tourisme des MONTS DE GY vous invite à participer à un spectacle de théâtre en plein air avec la compagnie La Troupe des troupes à partir de 15h. Inscription et paiement préalable obligatoires. Tarifs 8€ adulte 3€ moins de 12 ans gratuit moins de 3 ans.   .

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93  tourisme@montsdegy.fr

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English : Théâtre en plein air à Gy

L’événement Théâtre en plein air à Gy Gy a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY

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