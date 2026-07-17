Polar(t)s improvisés en Vallée de l’Ognon à Gy Gy
jeudi 13 août 2026 · Gy
Informations pratiques
Gy
Polar(t)s improvisés en Vallée de l’Ognon à Gy
Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
L’Office de Tourisme des MONTS DE GY vous propose une soirée inédite Polar improvisé avec la compagnie La Chouette Clairette dans une belle demeure de Gy à partir de 19h45 (rendez-vous place de la mairie à Gy. Inscription obligatoire, entrée gratuite. .
Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
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English : Polar(t)s improvisés en Vallée de l’Ognon à Gy
L’événement Polar(t)s improvisés en Vallée de l’Ognon à Gy Gy a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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