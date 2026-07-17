Informations pratiques

Gy

Polar(t)s improvisés en Vallée de l’Ognon à Gy

Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

L’Office de Tourisme des MONTS DE GY vous propose une soirée inédite Polar improvisé avec la compagnie La Chouette Clairette dans une belle demeure de Gy à partir de 19h45 (rendez-vous place de la mairie à Gy. Inscription obligatoire, entrée gratuite. .

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

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English : Polar(t)s improvisés en Vallée de l’Ognon à Gy

L’événement Polar(t)s improvisés en Vallée de l’Ognon à Gy Gy a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY