Vide-greniers à Gy Gy
samedi 15 août 2026 · Gy
Informations pratiques
Gy
Vide-greniers à Gy
Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Organisé par l’association Dynamiques Monts de Gy, le vide-greniers se tiendra le samedi 15 août de 7h à 18h, au centre du village à Gy. L’emplacement est proposé au tarif de 2 € le mètre (inscription au 06.95.79.29.02 ou dynamiquesmontsdegy@gmail.com). Une petite restauration ainsi qu’une buvette seront disponibles sur place. .
Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 79 29 02 dynamiquesmontsdegy@gmail.com
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English : Vide-greniers à Gy
L’événement Vide-greniers à Gy Gy a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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