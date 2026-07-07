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AGENDA · Gy

Vide-greniers à Gy Gy

samedi 15 août 2026 · Gy

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
70700 Gy
Département
Haute-Saône
Tarif

Gy

Vide-greniers à Gy

Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Organisé par l’association Dynamiques Monts de Gy, le vide-greniers se tiendra le samedi 15 août de 7h à 18h, au centre du village à Gy. L’emplacement est proposé au tarif de 2 € le mètre (inscription au 06.95.79.29.02 ou dynamiquesmontsdegy@gmail.com). Une petite restauration ainsi qu’une buvette seront disponibles sur place.   .

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 79 29 02  dynamiquesmontsdegy@gmail.com

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English : Vide-greniers à Gy

L’événement Vide-greniers à Gy Gy a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY

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