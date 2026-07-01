Randonnée historique à Douelle Douelle
jeudi 23 juillet 2026 · Douelle
Informations pratiques
Douelle
Randonnée historique à Douelle
Le Payras Douelle Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:45:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
L'association M.A.D.E.R organise une randonnée historique venez parcourir deux millénaires ! 4km pour découvrir l'histoire unique de Cessac.
L'association M.A.D.E.R organise une randonnée historique venez parcourir deux millénaires ! 4km pour découvrir l'histoire unique de Cessac.
.
Le Payras Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 85 20 74 86 assomader@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The M.A.D.E.R. association is organizing a historical walking tour: come explore two millennia! A 4-kilometer walk to discover the unique history of Cessac.
L’événement Randonnée historique à Douelle Douelle a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Douelle (Lot)
- Feu d’artifice de Douelle Douelle 16 août 2026
- Trandovertes Douelle 20 septembre 2026