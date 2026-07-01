Informations pratiques

Douelle

Randonnée historique à Douelle

Le Payras Douelle Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:45:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

L'association M.A.D.E.R organise une randonnée historique venez parcourir deux millénaires ! 4km pour découvrir l'histoire unique de Cessac.

L'association M.A.D.E.R organise une randonnée historique venez parcourir deux millénaires ! 4km pour découvrir l'histoire unique de Cessac.

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Le Payras Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 85 20 74 86 assomader@orange.fr

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English :

The M.A.D.E.R. association is organizing a historical walking tour: come explore two millennia! A 4-kilometer walk to discover the unique history of Cessac.

L’événement Randonnée historique à Douelle Douelle a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cahors Vallée du Lot