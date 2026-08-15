Informations pratiques

Juniville

Randonnée Juniville

Mairie Juniville Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Participant occasionnel

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Départ à 14h

.

Mairie Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25

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English :

Departure at 2pm

L’événement Randonnée Juniville Juniville a été mis à jour le 2026-08-21 par Ardennes Tourisme