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AGENDA · Juniville

Randonnée Juniville Juniville

samedi 14 novembre 2026 · Juniville

Randonnée Juniville Juniville

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Adresse
Mairie
Ville
08310 Juniville
Département
Ardennes
Tarif

Juniville

Randonnée Juniville

Mairie Juniville Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Participant occasionnel

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Départ à 14h
  .

Mairie Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25 

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English :

Departure at 2pm

L’événement Randonnée Juniville Juniville a été mis à jour le 2026-08-21 par Ardennes Tourisme

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