AGENDA · Juniville
Randonnée Juniville Juniville
samedi 14 novembre 2026 · Juniville
Informations pratiques
Juniville
Randonnée Juniville
Mairie Juniville Ardennes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Participant occasionnel
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Départ à 14h
.
Mairie Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25
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English :
Departure at 2pm
L’événement Randonnée Juniville Juniville a été mis à jour le 2026-08-21 par Ardennes Tourisme
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