Visite du Moulin de la CAJ et du Musée de la Ruralité Juniville
samedi 19 septembre 2026 · Juniville
Informations pratiques
Juniville
Visite du Moulin de la CAJ et du Musée de la Ruralité
1 rue du moulin Juniville Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée et commentée pour découvrir l’histoire du site du moulin, de ses turbines hydroélectriques et de son nouveau Musée de la Ruralité . Organisation de groupes d’environ 15 personnes pour chaque visite de la partie consacrée au moulin et ses turbines. Entrée gratuite
.
1 rue du moulin Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 6 72 60 12 52 lesure.joel@wanadoo.fr
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English :
A guided and narrated tour to discover the history of the mill site, its hydroelectric turbines, and its new Museum of Rural Life. Groups of approximately 15 people are organized for each tour of the section dedicated to the mill and its turbines. Free admission
L’événement Visite du Moulin de la CAJ et du Musée de la Ruralité Juniville a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme