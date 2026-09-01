Informations pratiques

Juniville

Visite du Moulin de la CAJ et du Musée de la Ruralité

1 rue du moulin Juniville Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée et commentée pour découvrir l’histoire du site du moulin, de ses turbines hydroélectriques et de son nouveau Musée de la Ruralité . Organisation de groupes d’environ 15 personnes pour chaque visite de la partie consacrée au moulin et ses turbines. Entrée gratuite

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1 rue du moulin Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 6 72 60 12 52 lesure.joel@wanadoo.fr

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English :

A guided and narrated tour to discover the history of the mill site, its hydroelectric turbines, and its new Museum of Rural Life. Groups of approximately 15 people are organized for each tour of the section dedicated to the mill and its turbines. Free admission

L’événement Visite du Moulin de la CAJ et du Musée de la Ruralité Juniville a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme