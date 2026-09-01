UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Juniville

Visite du Moulin de la CAJ et du Musée de la Ruralité Juniville

samedi 19 septembre 2026 · Juniville

Visite du Moulin de la CAJ et du Musée de la Ruralité Juniville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
1 rue du moulin
Ville
08310 Juniville
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Juniville

Visite du Moulin de la CAJ et du Musée de la Ruralité

1 rue du moulin Juniville Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée et commentée pour découvrir l’histoire du site du moulin, de ses turbines hydroélectriques et de son nouveau Musée de la Ruralité . Organisation de groupes d’environ 15 personnes pour chaque visite de la partie consacrée au moulin et ses turbines. Entrée gratuite
  .

1 rue du moulin Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 6 72 60 12 52  lesure.joel@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guided and narrated tour to discover the history of the mill site, its hydroelectric turbines, and its new Museum of Rural Life. Groups of approximately 15 people are organized for each tour of the section dedicated to the mill and its turbines. Free admission

L’événement Visite du Moulin de la CAJ et du Musée de la Ruralité Juniville a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme

À voir aussi à Juniville (Ardennes)