Randonnée Kerglonou Plouarzel Plouarzel
Randonnée Kerglonou Plouarzel Plouarzel mardi 28 juillet 2026.
Plouarzel
Randonnée Kerglonou Plouarzel
Parking cale de Kerglonou Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 13:45:00
fin : 2026-07-28 16:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Les Marcheurs du Corsen organisent des randonnées le mardi après-midi en juillet. Un circuit d’environ 8 à 10km (~2h30) pour découvrir les chemins entre terre et mer du Pays d’Iroise. .
Parking cale de Kerglonou Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 95 52 18 00
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English : Randonnée Kerglonou Plouarzel
L’événement Randonnée Kerglonou Plouarzel Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE
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