Festival Lyrik Duo contrebasse violon, voix D5 Plouarzel
Festival Lyrik Duo contrebasse violon, voix D5 Plouarzel dimanche 26 juillet 2026.
Plouarzel
Festival Lyrik Duo contrebasse violon, voix
D5 Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Avec leur duo Erzulie, Chloé Paté et Christine Laizé ont chacune exploré de nombreux styles de musique pour toujours revenir à leur amour inconditionnel de la musique dite classique . Vous pourrez retrouver dans ce pétillant duo des influences du jazz et de la musique traditionnelle, aux interstices d’un air baroque, d’une Follia de Vivaldi ou d’une œuvre de Piazzolla !
Distribution
Chloé Paté (contrebasse)
Christine Laizé (mezzo-soprano, violon & alto) .
D5 Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 13 05 32 24
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English : Festival Lyrik Duo contrebasse violon, voix
L’événement Festival Lyrik Duo contrebasse violon, voix Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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