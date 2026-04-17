Festival Lyrik Duo contrebasse violon, voix D5 Plouarzel

Plouarzel

Festival Lyrik Duo contrebasse violon, voix

D5 Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Avec leur duo Erzulie, Chloé Paté et Christine Laizé ont chacune exploré de nombreux styles de musique pour toujours revenir à leur amour inconditionnel de la musique dite classique . Vous pourrez retrouver dans ce pétillant duo des influences du jazz et de la musique traditionnelle, aux interstices d’un air baroque, d’une Follia de Vivaldi ou d’une œuvre de Piazzolla !

Distribution

Chloé Paté (contrebasse)

Christine Laizé (mezzo-soprano, violon & alto) .

D5 Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 13 05 32 24

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English : Festival Lyrik Duo contrebasse violon, voix

L’événement Festival Lyrik Duo contrebasse violon, voix Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE