Veillée en chansons avec Maxime Piolot Lieu-dit St Eloi Plouarzel
Veillée en chansons avec Maxime Piolot Lieu-dit St Eloi Plouarzel vendredi 31 juillet 2026.
Plouarzel
Veillée en chansons avec Maxime Piolot
Lieu-dit St Eloi Chapelle Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 21:45:00
Date(s) :
2026-07-31
Accompagné de ses musiciens, Dominique Rivière, guitare-accordéon-mandola, et Corinne Schorp, voix-tambour-flûte, Maxime Piolot chante l’âme des îles, l’âme des hommes, la tempête, le calme, la solitude, la joie de vivre. Il chante aussi les gens de la mer, ces éternels voyageurs, le courage d’affronter la réalité. Entrée libre participation. .
Lieu-dit St Eloi Chapelle Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 08 25 10 64
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English : Veillée en chansons avec Maxime Piolot
L’événement Veillée en chansons avec Maxime Piolot Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE
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