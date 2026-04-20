Randonnée La ronde du Muguet VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre

Randonnée La ronde du Muguet

VIC-EN-BIGORRE Quartier Saint-Aunis Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’association Saint-Aunis vous convie à une sortie randonnée pédestre la ronde du muguet

2 circuits proposés 7 km et 12 km

Ouvert à tous

Départ à 9h

Café et casse-croûte

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VIC-EN-BIGORRE Quartier Saint-Aunis Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 61 17 34 96 asso.saint.aunis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint-Aunis association invites you to a hiking outing called la ronde du muguet

2 circuits: 7 km and 12 km

Open to all

Departure at 9 a.m

Coffee and snacks

L’événement Randonnée La ronde du Muguet Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65