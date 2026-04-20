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Randonnée La ronde du Muguet VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Randonnée La ronde du Muguet VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre vendredi 1 mai 2026.

Lieu : VIC-EN-BIGORRE

Adresse : Quartier Saint-Aunis

Ville : 65500 Vic-en-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 4 4 Tarif de base plein tarif

Vic-en-Bigorre

Randonnée La ronde du Muguet

VIC-EN-BIGORRE Quartier Saint-Aunis Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

L’association Saint-Aunis vous convie à une sortie randonnée pédestre la ronde du muguet

2 circuits proposés 7 km et 12 km
Ouvert à tous
Départ à 9h

Café et casse-croûte
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VIC-EN-BIGORRE Quartier Saint-Aunis Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 61 17 34 96  asso.saint.aunis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint-Aunis association invites you to a hiking outing called la ronde du muguet

2 circuits: 7 km and 12 km
Open to all
Departure at 9 a.m

Coffee and snacks

L’événement Randonnée La ronde du Muguet Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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