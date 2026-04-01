Grande-Rivière Château

Randonnée La tourbière de Prénovel et le belvédère sur le Fort

Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Rando pédestre La tourbière de Prénovel et le belvédère sur le Fort

Après l’avoir admirée depuis le belvédère sur le fort (vue circulaire, d’un côté sur la combe de Prénovel, de l’autre sur les Monts Jura), Olivier vous emmène pour une visite commentée de la tourbière de Nanchez, zone humide et acide, caractérisée par une forte biodiversité et par la présence de sphaigne, une mousse qui se transforme en tourbe au cours des siècles.

Durée 3h 7 km.

Prévoir des bonnes chaussures, de l’eau, des vêtements adaptés.

Tarifs: 20€/adulte, 6€/enfant.

Réservation au 06 85 69 89 90 .

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com

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English : Randonnée La tourbière de Prénovel et le belvédère sur le Fort

L’événement Randonnée La tourbière de Prénovel et le belvédère sur le Fort Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX