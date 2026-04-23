La Forêt-sur-Sèvre

Randonnée La transversale

Salle omnisport La Futaie La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07 10:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association Futsal Forésien du Jeudi Sport organise sa première randonnée pédestre, course à pied et VTT sur la Forêt-sur-Sèvre. Plusieurs parcours vous seront proposés selon vos envies.

N’oubliez pas votre gobelet.

Le casque est obligatoire pour les participants VTT. .

Salle omnisport La Futaie La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 48 39 54 fdjs.info@gmail.com

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English : Randonnée La transversale

L’événement Randonnée La transversale La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Bocage Bressuirais