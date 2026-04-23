Randonnée La transversale La Forêt-sur-Sèvre
Randonnée La transversale La Forêt-sur-Sèvre dimanche 7 juin 2026.
La Forêt-sur-Sèvre
Randonnée La transversale
Salle omnisport La Futaie La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07 10:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’association Futsal Forésien du Jeudi Sport organise sa première randonnée pédestre, course à pied et VTT sur la Forêt-sur-Sèvre. Plusieurs parcours vous seront proposés selon vos envies.
N’oubliez pas votre gobelet.
Le casque est obligatoire pour les participants VTT. .
Salle omnisport La Futaie La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 48 39 54 fdjs.info@gmail.com
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English : Randonnée La transversale
L’événement Randonnée La transversale La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Bocage Bressuirais