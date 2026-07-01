Randonnée Le long de la rivière de Pont-l’Abbé Île-Tudy
mercredi 29 juillet 2026 · Île-Tudy
Informations pratiques
Île-Tudy
Randonnée Le long de la rivière de Pont-l’Abbé
Avenue du Teven Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Randonnée de 8 km ouverte à tous, animée par les bénévoles de l’association War’ Maez Rando, club affilié Fédération Française de Randonnée.
Afin de respecter l’intégrité du milieu naturel que vous traversez, il est primordial de fixer des embouts caoutchoutés sur les pointes de vos bâtons. En effet, le passage répété de promeneurs avec des bâtons de marche non protégés peut, à moyen terme, avoir des conséquences irréversibles comme le décapage des sols et de la végétation, le ravinement et l’élargissement de l’emprise du sentier. .
Avenue du Teven Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 87 06 08
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English :
L’événement Randonnée Le long de la rivière de Pont-l’Abbé Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Destination Pays Bigouden
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