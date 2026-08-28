Randonnée lecture de carte et autonomie Parking D576 Saint-Ours
dimanche 11 octobre 2026 · Parking D576 · Saint-Ours
Informations pratiques
Saint-Ours
Randonnée lecture de carte et autonomie
Parking D576 Beauregard Saint-Ours Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 12:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Cette randonnée pédagogique vous initiera aux bases de l’orientation et de la lecture de carte dans un cadre exceptionnel au cœur de la Chaîne des Puys.
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Parking D576 Beauregard Saint-Ours 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
This educational hike will introduce you to the basics of navigation and map reading in an exceptional setting in the heart of the Chaîne des Puys.
L’événement Randonnée lecture de carte et autonomie Saint-Ours a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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