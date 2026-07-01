Informations pratiques

Saint-Georges-Buttavent

RANDONNEE LES BUTTES A VENT

Le Champ de l’Échelle, Fontaine Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:30:00

fin : 2026-07-12 10:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Ne ratez pas la 17es édition des Buttes à vent notre randonnée VTT, pédestre et trail au cœur de la foret Mayennaise !

Cette année encore 2 nouveautés !

La première c’est le départ de Fontaine Daniel, 1 des 3 clochers de Saint Georges Buttavent.

La seconde c’est l’apparition d’un Trail Nature de 12km (très demandé ces derniers temps).

De retour cette année avec un départ qui s’effectuera depuis la commune de Fontaine Daniel.

Départ libre 7H30 -10H

Circuits Pédestre 7, 13 et 20 Kms

Circuits VTT 13, 25, 40, 50 et 60 Kms

Départ groupé 9H Trail nature NC 12 Km 150 m dénivelé+/-

Café, brioche au départ

Ravitaillement sur les circuits

Casse croute et boisson à l’arrivée

Douche et aire de lavage vélos (si autorisation) .

Le Champ de l’Échelle, Fontaine Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 65 39 70 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss the 17th edition of Buttes %E0 vent, our mountain biking, hiking, and trail running event in the heart of the Mayenne Forest!

L’événement RANDONNEE LES BUTTES A VENT Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Mayenne Co