RANDONNEE LES BUTTES A VENT Saint-Georges-Buttavent
dimanche 12 juillet 2026 · Saint-Georges-Buttavent
Informations pratiques
Saint-Georges-Buttavent
RANDONNEE LES BUTTES A VENT
Le Champ de l’Échelle, Fontaine Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:30:00
fin : 2026-07-12 10:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Ne ratez pas la 17es édition des Buttes à vent notre randonnée VTT, pédestre et trail au cœur de la foret Mayennaise !
Cette année encore 2 nouveautés !
La première c’est le départ de Fontaine Daniel, 1 des 3 clochers de Saint Georges Buttavent.
La seconde c’est l’apparition d’un Trail Nature de 12km (très demandé ces derniers temps).
De retour cette année avec un départ qui s’effectuera depuis la commune de Fontaine Daniel.
Départ libre 7H30 -10H
Circuits Pédestre 7, 13 et 20 Kms
Circuits VTT 13, 25, 40, 50 et 60 Kms
Départ groupé 9H Trail nature NC 12 Km 150 m dénivelé+/-
Café, brioche au départ
Ravitaillement sur les circuits
Casse croute et boisson à l’arrivée
Douche et aire de lavage vélos (si autorisation) .
Le Champ de l’Échelle, Fontaine Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 65 39 70 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don’t miss the 17th edition of Buttes %E0 vent, our mountain biking, hiking, and trail running event in the heart of the Mayenne Forest!
L’événement RANDONNEE LES BUTTES A VENT Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Mayenne Co