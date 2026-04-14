Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée : les chevriers des Tarabias, Le Chambon, Chambon

Randonnée : les chevriers des Tarabias, Le Chambon, Chambon

Randonnée : les chevriers des Tarabias, Le Chambon, Chambon jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Le Chambon

Adresse : 30450 Le Chambon

Ville : 30450 Chambon

Département : Gard

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Randonnée : les chevriers des Tarabias Jeudi 23 avril, 09h30 Le Chambon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T09:30:00+02:00 – 2026-04-23T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T09:30:00+02:00 – 2026-04-23T12:30:00+02:00

Tout public dès 6 ans.

Le Chambon 30450 Le Chambon Chambon 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 75 58 »}, {« type »: « email », « value »: « natura2000hauteceze@shvc.fr »}]
Parcourez un paysage préservé, typique des Cévennes, où nature et tradition se mêlent. Randonnée Balade

À voir aussi à Chambon (Gard)