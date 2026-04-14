Randonnée : les chevriers des Tarabias, Le Chambon, Chambon
Randonnée : les chevriers des Tarabias, Le Chambon, Chambon jeudi 23 avril 2026.
Randonnée : les chevriers des Tarabias Jeudi 23 avril, 09h30 Le Chambon Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T09:30:00+02:00 – 2026-04-23T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T09:30:00+02:00 – 2026-04-23T12:30:00+02:00
Tout public dès 6 ans.
Le Chambon 30450 Le Chambon Chambon 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 75 58 »}, {« type »: « email », « value »: « natura2000hauteceze@shvc.fr »}]
Parcourez un paysage préservé, typique des Cévennes, où nature et tradition se mêlent. Randonnée Balade
À voir aussi à Chambon (Gard)
- Vide-Greniers, Fête du four à pain Chambon 31 mai 2026