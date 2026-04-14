Randonnée : les chevriers des Tarabias, Le Chambon, Chambon

Randonnée : les chevriers des Tarabias Jeudi 23 avril, 09h30 Le Chambon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T09:30:00+02:00 – 2026-04-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T09:30:00+02:00 – 2026-04-23T12:30:00+02:00

Tout public dès 6 ans.

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Parcourez un paysage préservé, typique des Cévennes, où nature et tradition se mêlent. Randonnée Balade