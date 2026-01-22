Vide-Greniers, Fête du four à pain Chambon

Vide-Greniers

Vide-Greniers, Fête du four à pain Chambon dimanche 31 mai 2026.

Vide-Greniers, Fête du four à pain

Chambon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:30:00
fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :
2026-05-31

  .

Chambon 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 32 10 21  marie-didier4@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-Greniers, Fête du four à pain Chambon a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire