Randonnée les Orchidées du soleil au départ de Fresne St Mamès Fresne-Saint-Mamès

Parking base de loisirs Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Partez pour une randonnée de 5 km à la découverte des orchidées sauvages !
Séverine vous accompagnera à partir de 14h00, depuis le parking de la base de loisirs de Fresne-Saint-Mamès. Au programme Exploration du monde des orchidées,astuces pour les reconnaître, découverte des espèces locales et gouter en pleine nature. Inscription préalable. Pensez à prendre votre appareil photo ! .
Parking base de loisirs Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
