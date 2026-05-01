Fresne-Saint-Mamès

Vide greniers à Fresne-Saint-Mamès

Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Les sapeurs pompiers de Fresne-Saint-Mamès organise un vide-greniers de 16h à 18h rue de la Fontaine. Envie de bonnes affaires ? Venez chiner… ou vider vos placards en tenant votre stand. Les 5 mètres sont à 5€ (paiement à la réservation). Buvette et restauration sur place .

Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 06 55 26

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English : Vide greniers à Fresne-Saint-Mamès

L’événement Vide greniers à Fresne-Saint-Mamès Fresne-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY