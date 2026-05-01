Vide greniers à Fresne-Saint-Mamès Fresne-Saint-Mamès
Vide greniers à Fresne-Saint-Mamès Fresne-Saint-Mamès dimanche 17 mai 2026.
Fresne-Saint-Mamès
Vide greniers à Fresne-Saint-Mamès
Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Les sapeurs pompiers de Fresne-Saint-Mamès organise un vide-greniers de 16h à 18h rue de la Fontaine. Envie de bonnes affaires ? Venez chiner… ou vider vos placards en tenant votre stand. Les 5 mètres sont à 5€ (paiement à la réservation). Buvette et restauration sur place .
Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 06 55 26
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English : Vide greniers à Fresne-Saint-Mamès
L’événement Vide greniers à Fresne-Saint-Mamès Fresne-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY