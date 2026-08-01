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RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN Sarran

dimanche 30 août 2026 · Sarran

RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN Sarran

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
salle des fetes
Ville
19800 Sarran
Département
Corrèze
Tarif

Sarran

RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN

salle des fetes Sarran Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

☕️ RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN
L’Amicale des Cyclos et Marcheurs de Sarran (ACMS) et la mairie vous invitent à une marche vers le Puy de Sarran pour y contempler le lever du soleil
… et parce que tout effort mérite récompense ! Un petit déjeuner vous attendra au sommet
On vous donne rendez-vous
le DIMANCHE 30 AOÛT
⏰ à 6H devant la salle des fêtes
INSCRIPTION auprès de la Mairie (pour prévoir la quantité de viennoiserie !)
☎️ 05 55 21 33 05
✉️ contact@villagedesarran.fr   .

salle des fetes Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 33 05 

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English : RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN

L’événement RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN Sarran a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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