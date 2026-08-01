RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN Sarran
dimanche 30 août 2026 · Sarran
Informations pratiques
Sarran
RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN
salle des fetes Sarran Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
☕️ RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN
L’Amicale des Cyclos et Marcheurs de Sarran (ACMS) et la mairie vous invitent à une marche vers le Puy de Sarran pour y contempler le lever du soleil
… et parce que tout effort mérite récompense ! Un petit déjeuner vous attendra au sommet
On vous donne rendez-vous
le DIMANCHE 30 AOÛT
⏰ à 6H devant la salle des fêtes
INSCRIPTION auprès de la Mairie (pour prévoir la quantité de viennoiserie !)
☎️ 05 55 21 33 05
✉️ contact@villagedesarran.fr .
salle des fetes Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 33 05
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English : RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN
L’événement RANDONNÉE & LEVER DE SOLEIL AU PUY DE SARRAN Sarran a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières