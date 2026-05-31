Visite libre du musée du président Jacques Chirac, Musée du Président Jacques Chirac, Sarran
Visite libre du musée du président Jacques Chirac, Musée du Président Jacques Chirac, Sarran samedi 19 septembre 2026.
Visite libre du musée du président Jacques Chirac 19 et 20 septembre Musée du Président Jacques Chirac Corrèze
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Accès libre et gratuit au musée ainsi qu’aux expositions temporaires « Mode. Au fil de la diplomatie » et « Inuit », de 10h à 18h.
Musée du Président Jacques Chirac 4 Route du Musee, 19800 Sarran, France Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555217777 https://www.museepresidentjchirac.fr La vocation du musée est avant tout de proposer, autour de 150 cadeaux présentés en permanence, un regard sur le monde d’aujourd’hui. Ces objets constituent en effet autant de traces, tangibles et symboliques, des rencontres et des événements internationaux qui ont marqué les deux mandats. Répartis par zones géopolitiques, ils permettent d’évoquer ceux qui les ont offerts, leur pays et leur culture, ainsi que les visites au cours desquelles ils ont été donnés. Chaque objet est accompagné d’une notice de présentation, les déplacements présidentiels donnent lieu à un texte sur les relations entre la France et le pays ou la région concernés. De grandes cartes permettent de les situer. Enfin, chaque continent fait l’objet d’un document actualisé chaque année portant sur son actualité et sa place dans le monde
Accès libre et gratuit au musée et aux expositions temporaires « Mode. Au fil de la diplomatie » et « Inuit », de 10h à 18h.
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