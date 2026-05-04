Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran
Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran vendredi 12 juin 2026.
Sarran
Cercle de chants Concert avec Dawa
3 Route de Sarran Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Artiste folk franco-polynésienne, Dawa Salfati tisse un monde intime et engagé en créant des chansons porteuses de messages.
Avant son concert, Dawa nous invite à un atelier “Cercle de chant intuitif”.
17H30 Cercle de chant, 10€. Sur inscription au 06.95.89.26.13
19H30 Concert, Participation libre au chapeau. Bar et restauration .
3 Route de Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 89 26 13
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English : Cercle de chants Concert avec Dawa
L’événement Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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