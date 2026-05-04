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Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran

Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran

Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 3 Route de

Ville : 19800 Sarran

Département : Corrèze

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10

Sarran

Cercle de chants Concert avec Dawa

3 Route de Sarran Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Artiste folk franco-polynésienne, Dawa Salfati tisse un monde intime et engagé en créant des chansons porteuses de messages.
Avant son concert, Dawa nous invite à un atelier “Cercle de chant intuitif”.

17H30 Cercle de chant, 10€. Sur inscription au 06.95.89.26.13

19H30 Concert, Participation libre au chapeau. Bar et restauration   .

3 Route de Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 89 26 13 

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English : Cercle de chants Concert avec Dawa

L’événement Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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