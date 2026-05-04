Sarran

Cercle de chants Concert avec Dawa

3 Route de Sarran Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Artiste folk franco-polynésienne, Dawa Salfati tisse un monde intime et engagé en créant des chansons porteuses de messages.

Avant son concert, Dawa nous invite à un atelier “Cercle de chant intuitif”.

17H30 Cercle de chant, 10€. Sur inscription au 06.95.89.26.13

19H30 Concert, Participation libre au chapeau. Bar et restauration .

3 Route de Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 89 26 13

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English : Cercle de chants Concert avec Dawa

L’événement Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières