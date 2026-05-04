Rendez-vous CNV La connexion Patati Patata Sarran

Sarran

Rendez-vous CNV La connexion

Patati Patata 3 Route de Sarran Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Rester en lien, entendre l’autre malgré nos désaccords, reformuler au lieu de réagir et apprendre à dire stop avant que nos limites ne soient dépassées.

Animé par Mylène Deroche Participation à prix libre .

Patati Patata 3 Route de Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine epices-sarran@ik.me

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English : Rendez-vous CNV La connexion

L’événement Rendez-vous CNV La connexion Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières