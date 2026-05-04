Rendez-vous CNV La connexion Patati Patata Sarran
Rendez-vous CNV La connexion Patati Patata Sarran dimanche 28 juin 2026.
Sarran
Rendez-vous CNV La connexion
Patati Patata 3 Route de Sarran Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Rester en lien, entendre l’autre malgré nos désaccords, reformuler au lieu de réagir et apprendre à dire stop avant que nos limites ne soient dépassées.
Animé par Mylène Deroche Participation à prix libre .
Patati Patata 3 Route de Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine epices-sarran@ik.me
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English : Rendez-vous CNV La connexion
L’événement Rendez-vous CNV La connexion Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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