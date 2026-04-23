Bergère à la belle étoile atelier feutrage Sarran
Bergère à la belle étoile atelier feutrage Sarran vendredi 10 juillet 2026.
Sarran
Bergère à la belle étoile atelier feutrage
Sarran Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez vous essayer au feutrage avec des laines locales, et participez à la réalisation collective d’un paysage pastoral sous un ciel étoilé.
Lieu d’animation renseigné à l’inscription.
Animation par Les Épicés.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
L’animation du soir est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.
Sur réservation* au 05 55 96 97 00 ou www.pnr-millevaches.fr/agenda
*nombre de places limité .
Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Bergère à la belle étoile atelier feutrage
L’événement Bergère à la belle étoile atelier feutrage Sarran a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin
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