Sarran

Marché des Producteurs de Pays de Sarran

Sarran Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez nous rejoindre tous les jeudis à partir de 17h à la découverte des saveurs locales et de leurs producteurs.

Produits Porc, Canard, Glaces, Fromage de brebis, Miel et dérivés, Bœuf, Légumes, Crêpes

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché des Producteurs de Pays de Sarran

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Sarran Sarran a été mis à jour le 2026-05-08 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze