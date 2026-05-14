Marché des Producteurs de Pays de Sarran Sarran
Marché des Producteurs de Pays de Sarran Sarran jeudi 2 juillet 2026.
Sarran
Marché des Producteurs de Pays de Sarran
Sarran Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Venez nous rejoindre tous les jeudis à partir de 17h à la découverte des saveurs locales et de leurs producteurs.
Produits Porc, Canard, Glaces, Fromage de brebis, Miel et dérivés, Bœuf, Légumes, Crêpes
Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .
Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des Producteurs de Pays de Sarran
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Sarran Sarran a été mis à jour le 2026-05-08 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze
À voir aussi à Sarran (Corrèze)
- Accès libre au musée et aux expositions temporaires 2026, Musée du Président Jacques Chirac, Sarran 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Musée Chirac Sarran 23 mai 2026
- Atelier savon saponification à froid Sarran 31 mai 2026
- Soirée jeux Auberge espagnole Patati Patata Sarran 6 juin 2026
- Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran 12 juin 2026