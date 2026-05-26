Bergère à la belle étoile observation du ciel étoilé Sarran
Bergère à la belle étoile observation du ciel étoilé Sarran vendredi 10 juillet 2026.
Sarran
Bergère à la belle étoile observation du ciel étoilé
Puy de Sarran Sarran Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Levez la tête et laissez vous guider par les astronomes amateurs qui mèneront vos regards vers les planètes à l’aide d’un faisceau laser. Observez aussi les objets célestes au télescope, et essayez-vous à l’astrophotographie.
Animation par Les Épicés.
Tout public.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
L’animation du soir est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.
Sur réservation* au 05 55 96 97 00 ou www.pnr-millevaches.fr/agenda
*nombre de places limité .
Puy de Sarran Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Bergère à la belle étoile observation du ciel étoilé
L’événement Bergère à la belle étoile observation du ciel étoilé Sarran a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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