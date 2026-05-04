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Soirée jeux Auberge espagnole Patati Patata Sarran

Soirée jeux Auberge espagnole Patati Patata Sarran

Soirée jeux Auberge espagnole Patati Patata Sarran samedi 6 juin 2026.

Lieu : Patati Patata

Adresse : 3 Route de

Ville : 19800 Sarran

Département : Corrèze

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sarran

Soirée jeux Auberge espagnole

Patati Patata 3 Route de Sarran Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01

Apportez vos jeux et/ou découvrez ceux des autres joueurs !
En mode auberge espagnole, chacun apporte son plat pour le partager.
Possibilité de prendre une pizza sur place.   .

Patati Patata 3 Route de Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée jeux Auberge espagnole

L’événement Soirée jeux Auberge espagnole Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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