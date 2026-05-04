Soirée jeux Auberge espagnole Patati Patata Sarran

Sarran

Soirée jeux Auberge espagnole

Patati Patata 3 Route de Sarran Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01

Apportez vos jeux et/ou découvrez ceux des autres joueurs !

En mode auberge espagnole, chacun apporte son plat pour le partager.

Possibilité de prendre une pizza sur place. .

Patati Patata 3 Route de Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux Auberge espagnole

L’événement Soirée jeux Auberge espagnole Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières