Soirée jeux Auberge espagnole Patati Patata Sarran
Soirée jeux Auberge espagnole Patati Patata Sarran samedi 6 juin 2026.
Sarran
Soirée jeux Auberge espagnole
Patati Patata 3 Route de Sarran Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01
Apportez vos jeux et/ou découvrez ceux des autres joueurs !
En mode auberge espagnole, chacun apporte son plat pour le partager.
Possibilité de prendre une pizza sur place. .
Patati Patata 3 Route de Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée jeux Auberge espagnole
L’événement Soirée jeux Auberge espagnole Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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