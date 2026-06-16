Concert de Fiuminale Sarran
Concert de Fiuminale Sarran mardi 21 juillet 2026.
Sarran
Concert de Fiuminale
Le Bourg Sarran Corrèze
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Le duo de chanteurs corses Fiuminale, formé par Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani, après 20 ans passés au sein de l’ensemble polyphonique Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, se retrouve pour partager les chants qui ont jalonné leur parcours. Chants traditionnels, sacrés et créations, ils nous racontent en musique une amitié de plus de 40 ans sans jamais tomber dans la nostalgie.
A l’Eglise St-Pierre-ès-Liens de Sarran à 20h30. Billetterie sur place dès 19h et en ligne sur www.fiuminale.com
Ouverture des portes à 20h placement libre Tarif unique 16€ .
Le Bourg Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 4 95 37 64 21
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English :
L’événement Concert de Fiuminale Sarran a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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