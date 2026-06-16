Sarran

Concert de Fiuminale

Le Bourg Sarran Corrèze

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Le duo de chanteurs corses Fiuminale, formé par Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani, après 20 ans passés au sein de l’ensemble polyphonique Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, se retrouve pour partager les chants qui ont jalonné leur parcours. Chants traditionnels, sacrés et créations, ils nous racontent en musique une amitié de plus de 40 ans sans jamais tomber dans la nostalgie.

A l’Eglise St-Pierre-ès-Liens de Sarran à 20h30. Billetterie sur place dès 19h et en ligne sur www.fiuminale.com

Ouverture des portes à 20h placement libre Tarif unique 16€ .

Le Bourg Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 4 95 37 64 21

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English :

L’événement Concert de Fiuminale Sarran a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières