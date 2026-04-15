Sarran

Cluedo géant Musée Chirac

Sarran Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

A partir de 8 ans. Gratuit

Un papier diplomatique signé par le Président a disparu !

Menez l’enquête au cœur et aux abords du musée pour le retrouver. .

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 77 77

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English : Cluedo géant Musée Chirac

L’événement Cluedo géant Musée Chirac Sarran a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières