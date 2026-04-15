Cluedo géant Musée Chirac Sarran
Cluedo géant Musée Chirac Sarran mercredi 8 juillet 2026.
Sarran
Cluedo géant Musée Chirac
Sarran Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08
A partir de 8 ans. Gratuit
Un papier diplomatique signé par le Président a disparu !
Menez l’enquête au cœur et aux abords du musée pour le retrouver. .
Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 77 77
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English : Cluedo géant Musée Chirac
L’événement Cluedo géant Musée Chirac Sarran a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières