Bergère à la belle étoile atelier feutrage Sarran
Bergère à la belle étoile atelier feutrage Sarran vendredi 10 juillet 2026.
Sarran
Bergère à la belle étoile atelier feutrage
Sarran Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez vous essayer au feutrage avec des laines locales, et participez à la réalisation collective d’un paysage pastoral sous un ciel étoilé.
Lieu d’animation renseigné à l’inscription.
Animation par Les Épicés.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
L’animation du soir est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.
Sur réservation* au 05 55 96 97 00 ou www.pnr-millevaches.fr/agenda
*nombre de places limité .
Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bergère à la belle étoile atelier feutrage
L’événement Bergère à la belle étoile atelier feutrage Sarran a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Sarran (Corrèze)
- Atelier savon saponification à froid Sarran 31 mai 2026
- Soirée jeux Auberge espagnole Patati Patata Sarran 6 juin 2026
- Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran 12 juin 2026
- Sarran Joueur Retour en enfance ! Sarran 20 juin 2026
- Rendez-vous CNV La connexion Patati Patata Sarran 28 juin 2026