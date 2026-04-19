Journées Européennes du Patrimoine Musée du président Jacques Chirac Musée Chirac Sarran
Journées Européennes du Patrimoine Musée du président Jacques Chirac Musée Chirac Sarran samedi 19 septembre 2026.
Sarran
Journées Européennes du Patrimoine Musée du président Jacques Chirac
Musée Chirac D142 Sarran Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez de la collection Jacques-Chirac (800 cadeaux) et la galerie présidentielle, un parcours en 10 étapes autour de la figure du Président de la Ve République ainsi que le fac-similé du salon Doré (bureau des Présidents à l’Élysée) et un ensemble de cadeaux offerts aux Présidents, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron.
8 silhouettes grandeur nature des Présidents de la Ve République habilleront exceptionnellement le salon Doré.
Découvrez également deux expositions saisonnières inédites “Mode & diplomatie” et “Inuit”.
Accès libre et gratuit de 10h à 18h. .
Musée Chirac D142 Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 77 77
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English : Journées Européennes du Patrimoine Musée du président Jacques Chirac
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée du président Jacques Chirac Sarran a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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