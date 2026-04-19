Journées Européennes du Patrimoine Musée du président Jacques Chirac Musée Chirac Sarran

Sarran

Journées Européennes du Patrimoine Musée du président Jacques Chirac

Musée Chirac D142 Sarran Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez de la collection Jacques-Chirac (800 cadeaux) et la galerie présidentielle, un parcours en 10 étapes autour de la figure du Président de la Ve République ainsi que le fac-similé du salon Doré (bureau des Présidents à l’Élysée) et un ensemble de cadeaux offerts aux Présidents, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron.

8 silhouettes grandeur nature des Présidents de la Ve République habilleront exceptionnellement le salon Doré.

Découvrez également deux expositions saisonnières inédites “Mode & diplomatie” et “Inuit”.

Accès libre et gratuit de 10h à 18h. .

Musée Chirac D142 Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 77 77

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English : Journées Européennes du Patrimoine Musée du président Jacques Chirac

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée du président Jacques Chirac Sarran a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières