Randonnée Marche sur le chemin de Saint-Robert Connangles vendredi 17 juillet 2026.

Connangles

Randonnée Marche sur le chemin de Saint-Robert

Eglise Connangles Haute-Loire

Tarif : – – EUR

5 € (non adhérents)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’association des Chemins de l’Europe, partenaire du Réseau Européen des Sites Casadéens organise une marche sur le Chemin de St-Robert entre Connangles et La Chaise-Dieu (7kms) dès 9h30. Repas tiré du sac. Gratuit pour les adhérents, 5€ non-adhérents.

.

Eglise Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 45 98 76 catherine@slater-laroche.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chemins de l’Europe association, a partner of the European Network of Casaden Sites, is organizing a walk along the St-Robert Trail between Connangles and La Chaise-Dieu (7 km) starting at 9:30 a.m. Bring your own lunch. Free for members; 5? for non-members.

L’événement Randonnée Marche sur le chemin de Saint-Robert Connangles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay