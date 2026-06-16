Randonnée Marche sur le chemin de Saint-Robert Connangles
Randonnée Marche sur le chemin de Saint-Robert Connangles vendredi 17 juillet 2026.
Connangles
Randonnée Marche sur le chemin de Saint-Robert
Eglise Connangles Haute-Loire
Tarif : – – EUR
5 € (non adhérents)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
L’association des Chemins de l’Europe, partenaire du Réseau Européen des Sites Casadéens organise une marche sur le Chemin de St-Robert entre Connangles et La Chaise-Dieu (7kms) dès 9h30. Repas tiré du sac. Gratuit pour les adhérents, 5€ non-adhérents.
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Eglise Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 45 98 76 catherine@slater-laroche.com
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English :
The Chemins de l’Europe association, a partner of the European Network of Casaden Sites, is organizing a walk along the St-Robert Trail between Connangles and La Chaise-Dieu (7 km) starting at 9:30 a.m. Bring your own lunch. Free for members; 5? for non-members.
L’événement Randonnée Marche sur le chemin de Saint-Robert Connangles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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