Randonnée marche, VTT & trail off pour Lola

Salle des Sucs Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 14:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez nous retrouvez le dimanche 26 Avril à partir de 8h30 à la salle des sucs du Pertuis pour notre traditionnel marche, trail off, VTT en soutien à Lola, atteinte du syndrome de Little.

.

Salle des Sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 84 93 65 lesptitesfouleesdelola@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and join us on Sunday April 26 from 8.30am at the Salle des Sucs in Le Pertuis for our traditional walk, trail off and mountain bike in support of Lola, who suffers from Little’s syndrome.

L’événement Randonnée marche, VTT & trail off pour Lola Le Pertuis a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay