Informations pratiques

Viala-du-Pas-de-Jaux

Randonnée militante

Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Journée de randonnée ouverte à tous pour sensibiliser et partager la beauté du cirque de St-Paul des Fonts qui est concerné par un projet d’implantation de 80 poteaux pour la fibre.

Explication du contexte

Un collectif d’habitants de la commune du Viala du Pas de Jaux s’est formé suite au projet d’implantation de 80 poteaux sur 4 Km (1 poteau tous les 50m en ligne droite et 20m dans les tournants) entre le hameau du mas Baldy (Commune du Viala du Pas de Jaux) et la ferme INRAE de la Fage (Commune de Saint Jean et Saint Paul) pour amener la fibre sur le site de l’INRAE.

Le 17 Juin 2026 au petit matin, le démarrage des travaux a lieu au mas Baldy à la surprise des habitants. Les travaux ont été interrompus et sont gelés suite à l’intervention de l’un d’eux. Loin de douter de la nécessité de relier la ferme de l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture l’Alimentation et l’Environnement) à la fibre, ce collectif rejette le choix arrêté par la communauté de communes Larzac-Vallées, le SIEDA et l’opérateur ORANGE d’utiliser une implantation tout le long du cirque de Saint Paul sur 4 km et demande un enfouissement total de la ligne. Cela est déjà réalisé sur beaucoup de sites.

De plus l’INRAE est garant de la protection du paysage sur sa zone d’action. Le cirque de Saint Paul des Fonts est l’un des plus beaux points de vue recensés sur le Larzac et fait partie du site Natura 2000FR7300862 classé depuis 1998 pour protéger 8 espèces et 6 habitats naturels grâce à la présence historique du botaniste Hippolyte COSTE. Il est également sur le territoire du Parc Naturel Régional des Grands Causses et inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO Causses et Cévennes. Il accueille chaque année des milliers de randonneurs et sportifs notamment avec la présence du GR71C. A pied, à vélo, à cheval ou pour les spéléologues, le paysage proposé ne cesse d’attirer. On notera notamment la course de l’hivernale des Templiers qui rassemble chaque année des milliers de concurrents qui viennent tout spécialement pour grimper sur le Larzac depuis le village de Saint Paul des Fonts jusqu’en haut du cirque.

La sécurité est aussi en jeu sur une route où 2 véhicules se croisent difficilement, où les excès de vitesse sont monnaie courante. Une modification a été accordée depuis le 16 juin, en proposant des poteaux en composite et non plus métalliques, ce qui ne répond en aucun cas à la pollution visuelle du lieu. L’enfouissement de la ligne permettra une économie de maintenance non négligeable compte-tenu des conditions climatiques difficiles sur ce site. Ce choix qui nous est imposé est d’autant plus incompréhensible que les réseaux aériens précédents sur le même tracé ont été enfouis il y a 4 ans, sans qu’aucune réservation n’ait été anticipée pour la fibre alors que nous étions en pleine période de son déploiement. Le surcout pour enfouir cette ligne et préserver l’aspect de ce site exceptionnel a été estimé à 95060 euros, l’opérateur ORANGE accepterait de participer à hauteur de 9500 euros.

Par conséquent, il reste donc la somme de 85 560 euros à trouver. Nous sollicitons à travers cet article, toute l’aide et les conseils des lecteurs pour empêcher le gâchis de ce site exceptionnel. Nous organisons le dimanche 13 septembre 2026 une journée de randonnée ouverte à tous pour sensibiliser et partager la beauté du site.

Rendez-vous au départ du GR 71C qui descend vers le cirque de St Paul des Fonts à 10 heures, route de La Fage (parking fléché). Accès par le Viala du Pas de Jaux (12250) .

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie pasdepoteaux@gmail.com

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English :

A hiking day open to everyone to raise awareness and share the beauty of the St-Paul des Fonts cirque, which is affected by a project to install 80 fiber-optic poles.

L’événement Randonnée militante Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)