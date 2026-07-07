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AGENDA · Mourenx

Randonnée MJCL Mourenx

mercredi 8 juillet 2026 · MJCL · Mourenx

Randonnée MJCL Mourenx

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
MJCL
Adresse
23 place des Pyrénées
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Randonnée

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Boucle de 7 km de la course des 32 puits, suivi d’un Brunch.
Sur inscription jusqu’au 7 juillet.   .

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69 

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Mourenx a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn

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