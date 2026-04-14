Randonnée nocturne accompagnée Le chemin des lucioles, balade à la frontale en famille Bureau d’Accueil Touristique Ascain

Ascain

Randonnée nocturne accompagnée Le chemin des lucioles, balade à la frontale en famille

Bureau d’Accueil Touristique 23 rue Oletako Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03 23:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Venez profiter d’une randonnée nocturne dans une ambiance exceptionnelle sur les flans d’une petite montagne éloignée des sentiers les plus fréquentés.

Après 5 minutes de voiture, nous débutons la randonnée en forêt ou, tendant nos oreilles, la faune reprend doucement ses droits. Au rythme des cloches des pottoks, nous rejoignons ensuite les hauteurs d’un sommet façonné par l’Histoire des guerres Napoléoniennes. Vue sur la Rhune et l’océan, l’endroit est idéal pour casser la croûte avec un pique-nique que vous aurez pris soin d’apporter.

Pour couronner le tout, un moment de contemplation face au soleil qui se couche et qui inonde la côte basque de sa lumière orangée. La fraîcheur et la nuit tombants, c’est aux lumières des frontales, tel un défilé de lucioles, que nous achèverons cette randonnée hors du temps.

Durée 4h, 200m de dénivelé, 4,5km, a partir de 6 ans. .

Bureau d’Accueil Touristique 23 rue Oletako Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée nocturne accompagnée Le chemin des lucioles, balade à la frontale en famille

L’événement Randonnée nocturne accompagnée Le chemin des lucioles, balade à la frontale en famille Ascain a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque