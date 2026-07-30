Randonnée nocturne gourmande Trogues
samedi 26 septembre 2026 · Trogues
Informations pratiques
Trogues
Randonnée nocturne gourmande
Trogues Indre-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le comité d’animation de Trogues organise une balade gourmande nocturne de 8 km.
Prévoyez vos couverts, un gilet jaune et une lampe torche.
Réservation indispensable.
Le comité d’animation de Trogues organise une balade gourmande nocturne de 8 km.
Prévoyez vos couverts, un gilet jaune et une lampe torche.
Réservation indispensable. 18 .
Trogues 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 17 01 05 comiteanimationtrogues@orange.fr
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English :
The Comité d’animation de Trogues is organizing an 8 km evening gourmet walk.
L’événement Randonnée nocturne gourmande Trogues a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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