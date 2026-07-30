Informations pratiques

Trogues

Randonnée nocturne gourmande

Trogues Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le comité d’animation de Trogues organise une balade gourmande nocturne de 8 km.

Prévoyez vos couverts, un gilet jaune et une lampe torche.

Réservation indispensable.

Le comité d’animation de Trogues organise une balade gourmande nocturne de 8 km.

Prévoyez vos couverts, un gilet jaune et une lampe torche.

Réservation indispensable. 18 .

Trogues 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 17 01 05 comiteanimationtrogues@orange.fr

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English :

The Comité d’animation de Trogues is organizing an 8 km evening gourmet walk.

L’événement Randonnée nocturne gourmande Trogues a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme