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AGENDA · Trogues

Randonnée nocturne gourmande Trogues

samedi 26 septembre 2026 · Trogues

Randonnée nocturne gourmande Trogues

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Ville
37220 Trogues
Département
Indre-et-Loire
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Trogues

Randonnée nocturne gourmande

Trogues Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Le comité d’animation de Trogues organise une balade gourmande nocturne de 8 km.
Prévoyez vos couverts, un gilet jaune et une lampe torche.
Réservation indispensable.
Le comité d’animation de Trogues organise une balade gourmande nocturne de 8 km.
Prévoyez vos couverts, un gilet jaune et une lampe torche.
Réservation indispensable. 18  .

Trogues 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 17 01 05  comiteanimationtrogues@orange.fr

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English :

The Comité d’animation de Trogues is organizing an 8 km evening gourmet walk.

L’événement Randonnée nocturne gourmande Trogues a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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