Randonnée nocturne Roynac village de roynac Roynac

Informations pratiques

Roynac

Randonnée nocturne Roynac

village de roynac Église Roynac Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez participer à une randonnée au départ de l’église du village pour arriver à la table d’orientation du vieux village.

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village de roynac Église Roynac 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 64 15 38 viezzicath@gmail.com

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English :

Come join us for a hike starting at the village church and ending at the orientation table in the old village.

L’événement Randonnée nocturne Roynac Roynac a été mis à jour le 2026-06-22 par Montélimar Tourisme Agglomération