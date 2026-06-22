Randonnée nocturne Roynac village de roynac Roynac
vendredi 17 juillet 2026 · village de roynac · Roynac
Informations pratiques
Roynac
Randonnée nocturne Roynac
village de roynac Église Roynac Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez participer à une randonnée au départ de l’église du village pour arriver à la table d’orientation du vieux village.
.
village de roynac Église Roynac 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 64 15 38 viezzicath@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join us for a hike starting at the village church and ending at the orientation table in the old village.
L’événement Randonnée nocturne Roynac Roynac a été mis à jour le 2026-06-22 par Montélimar Tourisme Agglomération