Randonnée nocturne sous les constellations de printemps

Soultzeren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 22:00:00

fin : 2026-06-05 23:59:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19

Vivez une expérience unique sous les étoiles ! Partez pour une randonnée au col du Wettstein avec un guide passionné d’astronomie et découvrez constellations, légendes et secrets du ciel. Émerveillement garanti !

Avez-vous déjà contemplé le ciel étoilé de printemps depuis la montagne ? Profitez d’un spectacle 100 % naturel au cœur des montagnes vosgiennes !

À la tombée du jour, rendez-vous au col du Wettstein pour une petite randonnée accompagnée par un guide passionné d’astronomie. La balade débute en douceur à travers la forêt, alors que la lumière décline et que les premières étoiles font leur apparition…

Vous rejoindrez ensuite une prairie d’altitude, loin de toute pollution lumineuse, pour vous installer confortablement et lever les yeux vers le ciel.

Comment se repérer parmi les étoiles ? Quelles sont les constellations majeures ? Et quelles histoires se cachent derrière elles ? Votre guide vous apportera toutes les réponses, mêlant science, mythologie et émerveillement sous les étoiles. Un moment hors du temps, à partager seul, en amoureux, en famille ou entre amis !

Informations pratiques

Heure de départ entre 21h et 22h15 en fonction du coucher du soleil. L’heure exacte vous sera communiquée au moment de la réservation.

Durée : environ 2h

Distance : 2,5km

Dénivelé 70m

Age minimum : 8 ans

Porte-bébé Non autorisés

Toutourisme Chiens en laisse autorisés à condition qu’ils soient calmes. L’observation a lieu dans une prairie d’altitude où des vaches peuvent être présentes. Il faut donc être sûr que le chien ne posera pas de problèmes et n’aboie pas.

Tarifs

Adulte 20€

Enfant (8 12 ans) 13€

Tarifs Munstercard

Si vous séjournez dans la vallée de Munster, votre hébergeur possède peut-être la Munstercard, un précieux sésame qui vous permet de bénéficier d’un tarif avantageux sur cette activité.

Munstercard Adulte 15€

Munstercard Enfant (8 12 ans) 8€

Préparation

Chaussures chaussures de randonnée

Vêtements La sortie s’effectue de nuit, les températures peuvent être fraîches, pensez à prévoir des vêtements chauds (au minimum polaire + veste), voire un plaid ou une couverture.

Sac à dos 1l d’eau ou boisson chaude par personne

Lampes frontales mises à disposition.

À noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

La sortie est confirmée dès 5 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée.

Possibilité de dîner à la ferme-auberge du Glasborn avant la sortie (non inclus dans le tarif, réservation directement par vos soins). .

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a unique experience under the stars! Take a hike up to the Wettstein Pass with an astronomy enthusiast and discover the constellations, legends and secrets of the sky. Guaranteed to amaze!

L’événement Randonnée nocturne sous les constellations de printemps Soultzeren a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster