Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Randonnée patrimoine Brigneau côté est

Cimetière à bateaux Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Brigneau côté Est (Pont de Brigneau, Poul-gwen, Vaz couz, Merrien Port ar zant, Moulin l’abbé, Kermerrien, Kerel, Poulgwen, Pont de Brigneau) .

Départ cimetière à bateaux

Pour ces randos jauge max 25 personnes et sur inscriptions

Départ 10h , prendre picnic et retour vers 16h .

Cimetière à bateaux Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 03 93 50 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée patrimoine Brigneau côté est Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS