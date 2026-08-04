Randonnée patrimoine Brigneau côté est Moëlan-sur-Mer
samedi 8 août 2026 · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Randonnée patrimoine Brigneau côté est
Cimetière à bateaux Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Brigneau côté Est (Pont de Brigneau, Poul-gwen, Vaz couz, Merrien Port ar zant, Moulin l’abbé, Kermerrien, Kerel, Poulgwen, Pont de Brigneau) .
Départ cimetière à bateaux
Pour ces randos jauge max 25 personnes et sur inscriptions
Départ 10h , prendre picnic et retour vers 16h .
Cimetière à bateaux Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 03 93 50 02
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English :
L’événement Randonnée patrimoine Brigneau côté est Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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