Randonnée patrimoniale de Reyrieux à Parcieux, Chateauvieux, Reyrieux

Informations pratiques

Randonnée patrimoniale de Reyrieux à Parcieux Samedi 19 septembre, 09h00 Chateauvieux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Enfilez vos baskets pour une randonnée patrimoniale en famille qui vous permettra de redécouvrir les éléments du patrimoine de Reyrieux à Parcieux!

Durée 2h – randonnée de 10km

Départ au parc de Chateauvieux le samedi à 9h

Gratuit

Organisé par la MJC le trait d’Union, la commune de Parcieux et l’association les AJT.

Chateauvieux 114 route de Veissieux le Bas, 01600 Reyrieux Reyrieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Enfilez vos baskets pour une randonnée patrimoniale en famille qui vous permettra de redécouvrir les éléments du patrimoine de Reyrieux à Parcieux!

©Les Amis du village de Reyrieux