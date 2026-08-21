Randonnée patrimoniale de Reyrieux à Parcieux, Chateauvieux, Reyrieux
samedi 19 septembre 2026 · Chateauvieux · Reyrieux
Informations pratiques
Randonnée patrimoniale de Reyrieux à Parcieux Samedi 19 septembre, 09h00 Chateauvieux Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Enfilez vos baskets pour une randonnée patrimoniale en famille qui vous permettra de redécouvrir les éléments du patrimoine de Reyrieux à Parcieux!
Durée 2h – randonnée de 10km
Départ au parc de Chateauvieux le samedi à 9h
Gratuit
Organisé par la MJC le trait d’Union, la commune de Parcieux et l’association les AJT.
Chateauvieux 114 route de Veissieux le Bas, 01600 Reyrieux Reyrieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Enfilez vos baskets pour une randonnée patrimoniale en famille qui vous permettra de redécouvrir les éléments du patrimoine de Reyrieux à Parcieux!
©Les Amis du village de Reyrieux
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