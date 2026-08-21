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Randonnée patrimoniale de Reyrieux à Parcieux, Chateauvieux, Reyrieux

samedi 19 septembre 2026 · Chateauvieux · Reyrieux

Randonnée patrimoniale de Reyrieux à Parcieux, Chateauvieux, Reyrieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chateauvieux
Adresse
114 route de Veissieux le Bas, 01600 Reyrieux
Ville
01600 Reyrieux
Département
Ain

Randonnée patrimoniale de Reyrieux à Parcieux Samedi 19 septembre, 09h00 Chateauvieux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Enfilez vos baskets pour une randonnée patrimoniale en famille qui vous permettra de redécouvrir les éléments du patrimoine de Reyrieux à Parcieux!
Durée 2h – randonnée de 10km
Départ au parc de Chateauvieux le samedi à 9h
Gratuit
Organisé par la MJC le trait d’Union, la commune de Parcieux et l’association les AJT.

Chateauvieux 114 route de Veissieux le Bas, 01600 Reyrieux Reyrieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Enfilez vos baskets pour une randonnée patrimoniale en famille qui vous permettra de redécouvrir les éléments du patrimoine de Reyrieux à Parcieux!

©Les Amis du village de Reyrieux

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