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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Randonnée Pêcheries et autres histoires du Veillon et de l’estuaire du Payré Plage du Veillon Talmont-Saint-Hilaire

jeudi 16 juillet 2026 · Plage du Veillon · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Plage du Veillon
Adresse
Avenue de la Plage
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Randonnée Pêcheries et autres histoires du Veillon et de l’estuaire du Payré

Plage du Veillon Avenue de la Plage Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13

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Plage du Veillon Avenue de la Plage Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 23 18  gcorre@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Randonnée Pêcheries et autres histoires du Veillon et de l’estuaire du Payré Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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