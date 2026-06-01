Randonnée pédestre à Bonnes avec le Bonn’art café Ancienne école Bonnes
Randonnée pédestre à Bonnes avec le Bonn’art café Ancienne école Bonnes dimanche 14 juin 2026.
Bonnes
Randonnée pédestre à Bonnes avec le Bonn’art café
Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 00:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez randonner avec le groupe du Bonn’art café et partager un moment discussion sur la Palestine suivi d’un repas façon auberge espagnole.
.
Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 27 13 83 bonnartcafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along for a walk with the Bonn’art Café group and join us for a discussion about Palestine, followed by a potluck dinner.
L’événement Randonnée pédestre à Bonnes avec le Bonn’art café Bonnes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Bonnes (Charente)
- Les Arts au Jardin 2026 Exposition d’arts visuels Bonnes 11 juillet 2026
- Atelier de Pilates pour adulte par Virginie Ancienne école Bonnes 1 décembre 2026