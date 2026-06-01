Randonnée pédestre à Bonnes avec le Bonn’art café Ancienne école Bonnes dimanche 14 juin 2026.

Bonnes

Randonnée pédestre à Bonnes avec le Bonn’art café

Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 00:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez randonner avec le groupe du Bonn’art café et partager un moment discussion sur la Palestine suivi d’un repas façon auberge espagnole.

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Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 27 13 83 bonnartcafe@gmail.com

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English :

Come along for a walk with the Bonn’art Café group and join us for a discussion about Palestine, followed by a potluck dinner.

L’événement Randonnée pédestre à Bonnes avec le Bonn’art café Bonnes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Sud Charente