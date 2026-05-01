Dyé

Randonnée pédestre à Dyé

Place de l’église Dyé Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:30:00

fin : 2026-05-14 09:30:00

Date(s) :

2026-05-14

2 parcours possibles 15 kms ou 8 kms.

Café d’accueil, ravitaillement et pot d’arrivé vous seront proposés durant l’événement.

Jeudi 14 Mai, départs à 8h30 et 9h. .

Place de l’église Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 41 44

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English : Randonnée pédestre à Dyé

L’événement Randonnée pédestre à Dyé Dyé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois