Randonnée pédestre à Dyé Dyé
Randonnée pédestre à Dyé Dyé jeudi 14 mai 2026.
Dyé
Randonnée pédestre à Dyé
Place de l’église Dyé Yonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:30:00
fin : 2026-05-14 09:30:00
Date(s) :
2026-05-14
2 parcours possibles 15 kms ou 8 kms.
Café d’accueil, ravitaillement et pot d’arrivé vous seront proposés durant l’événement.
Jeudi 14 Mai, départs à 8h30 et 9h. .
Place de l’église Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 41 44
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English : Randonnée pédestre à Dyé
L’événement Randonnée pédestre à Dyé Dyé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois