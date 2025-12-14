Randonnée pédestre à Saint-Benoît du Sault le 19 septembre, Église et prieuré Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Benoît-du-Sault

Informations pratiques

Randonnée pédestre à Saint-Benoît du Sault le 19 septembre Samedi 19 septembre, 08h30 Église et prieuré Saint-Benoît-du-Sault Indre

Apportez des vêtements adaptés à la météo, chapeau si nécessaire, bouteille d’eau, chaussures confortables… et votre bonne humeur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Rendez vous devant l’Office entre 8h30 et 9h30 !

Pas de réservation obligatoire.

Une histoire de Tacot… Mis en service en 1905, la ligne de chemin de fer reliant Saint-Benoît du Sault à Chaillac avait pour vocation le transport des voyageurs et des marchandises, comme les productions agricoles et les ressources minières de la région, provenant notamment des mines de Chéniers et des Perelles. Véritable lien entre les communes du sud de l’Indre, elle a accompagné pendant plusieurs décennies la vie quotidienne de ses habitants avant de disparaître en 1938 avec l’essor des transports routier et le rendement diminuant. Aujourd’hui, son tracé demeure un précieux témoin du patrimoine ferroviaire local et de l’histoire du territoire.

Départ et fin de parcours à l’office de tourisme. Boucle partielle de 12 kilomètres. Suivre les petites pancartes « Le Tacot » puis celles en bois.

Église et prieuré Saint-Benoît-du-Sault Route de Limoges, 36170 Saint-Benoît-du-Sault, France Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire 0254475144 https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/site-ville-villages-remarquables/chateaux-et-monuments-religieux-remarquables/eglise-et-prieure-de-saint-benoit-du-sault-36 Fondé à la fin du Xe siècle, le prieuré de SaintBenoît-du-Sault constituait une position avancée de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, en terre d’Aquitaine. Cette cité médiévale, habitée par les moines bénédictins, cache aujourd’hui, derrière ses remparts, une charmante bourgade. Après des utilisations diverses dont une colonie de vacances, le prieuré est en cours de réhabilitation. L’église du XIe siècle est d’architecture préromane avec sa remarquable charpente en coque de bateau inversée.

Rendez vous devant l’Office entre 8h30 et 9h30 !

© Comité des fêtes de Saint-Benoît du Sault en partenariat avec Destination Brenne