Foires grasses de Brive Saint-Benoît-du-Sault
Foires grasses de Brive Saint-Benoît-du-Sault dimanche 14 décembre 2025.
Foires grasses de Brive
Lieu-dit La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 08:30:00
fin : 2025-12-14 13:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Foires grasses de Brive dans la cité médiévale de Saint-Benoît-du-Sault, plus beaux villages de France.
La commune de Saint-Benoit-du-Sault accueillera ses célèbres foires grasses en partenariat avec les producteurs de Brive-La Gaillarde. Des producteurs fermiers corréziens s’installeront pour proposer des produits gastronomiques confits, oies, canards entiers, foies gras, cous farcis, magrets, manchons, charcuteries, chocolats, fromages… et vins d’accompagnements ! .
Lieu-dit La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44 saint.benoit.du.sault@wanadoo.fr
English :
Foires grasses of Brive in the medieval city of Saint-Benoît-du-Sault, the most beautiful villages in France.
German :
Foires grasses de Brive in der mittelalterlichen Stadt Saint-Benoît-du-Sault, den schönsten Dörfern Frankreichs.
Italiano :
Le fiere di Brive nella città medievale di Saint-Benoît-du-Sault, uno dei più bei villaggi di Francia.
Espanol :
Las ferias de Brive en la ciudad medieval de Saint-Benoît-du-Sault, uno de los pueblos más bellos de Francia.
