Foires grasses de Brive Saint-Benoît-du-Sault

Saint-Benoît-du-Sault Indre

Dimanche 2025-12-14 08:30:00

2025-12-14 13:00:00

2025-12-14

Foires grasses de Brive dans la cité médiévale de Saint-Benoît-du-Sault, plus beaux villages de France.

La commune de Saint-Benoit-du-Sault accueillera ses célèbres foires grasses en partenariat avec les producteurs de Brive-La Gaillarde. Des producteurs fermiers corréziens s’installeront pour proposer des produits gastronomiques confits, oies, canards entiers, foies gras, cous farcis, magrets, manchons, charcuteries, chocolats, fromages… et vins d’accompagnements ! .

Lieu-dit La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44 saint.benoit.du.sault@wanadoo.fr

English :

Foires grasses of Brive in the medieval city of Saint-Benoît-du-Sault, the most beautiful villages in France.

German :

Foires grasses de Brive in der mittelalterlichen Stadt Saint-Benoît-du-Sault, den schönsten Dörfern Frankreichs.

Italiano :

Le fiere di Brive nella città medievale di Saint-Benoît-du-Sault, uno dei più bei villaggi di Francia.

Espanol :

Las ferias de Brive en la ciudad medieval de Saint-Benoît-du-Sault, uno de los pueblos más bellos de Francia.

